NDR 16:20 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Rezept: Gebackener Ziegenkäse mit fermentiertem Rotkohl und Feige / Auf'n Schnack: Rolf Seelmann-Eggebert, der Experte für Royales in der ARD / Alltagspsychologie: "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett": warum sind Krimis beliebt? / Tietzer kommt: auf das Museumsschiff "Passat" in Lübeck- Travemünde (S-H) / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Rezept: Gebackener Ziegenkäse mit fermentiertem Rotkohl und Feige Küchenchef Tarik Rose bereitet gebackenen Ziegenkäse zu, der lauwarm auf der Zunge zergeht und perfekt mit den Beilagen harmoniert. Der süße Geschmack der Feige rundet den pikanten Käse ab. Das besondere Etwas bei dem Gericht ist der fermentierte Rotkohl. Auf'n Schnack: Rolf Seelmann-Eggebert, der Experte für Royales in der ARD Seit fast 40 Jahren erklärt er den Fernsehzuschauern im deutschen Fernsehen die Welt der europäischen Königshäuser. Keine royale Hochzeit, keine Krönung findet ohne ihn statt. Dabei begann seine Karriere eigentlich weit davon entfernt, so er war unter anderem als ARD-Auslandskorrespondent in Afrika tätig. Am 5. Februar 2017 feierte Rolf Seelmann-Eggebert seinen 80. Geburtstag. Alltagspsychologie: "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett": warum sind Krimis beliebt? Warum sind Thriller und Krimis so beliebt? Psychologe Michael Thiel meint, dabei kann man Aggressionen ausleben ohne Schaden anzurichten. Und man kann sich gruseln, ohne wirklich in Gefahr zu sein. Außerdem: Im Krimi siegen (fast) immer die Guten. Tietzer kommt: auf das Museumsschiff "Passat" in Lübeck-Travemünde (S-H) Manfred Mickley entdeckte als Rentner seine Leidenschaft für den Schiffsmodellbau. Die "Passat" und einige andere Segler hat er aus Tausenden hölzernen Einzelteilen nachgebaut. In der Werkstatt seines Eigenheims bastelt er und stellt die Modelle aus. Reporter Sven Tietzer schaut dem Bastler über die Schulter, zeigt aber auch die großen Segler wie die "Passat". "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag