13th Street 03:10 bis 03:55 Krimiserie Law & Order Zum Teufel! USA 2009 Stereo 16:9 Merken Der im Rahmen einer Entführung festgenommene Syrer Sameer Achmad (Ben Youcef) behauptet, Kenntnisse über eine Gruppe zu besitzen, die einen Terroranschlag in New York plant. Mit seiner Hilfe lanciert die Polizei unbrauchbar gemachten Sprengstoff aus Polizeibeständen in die Gruppe und erfährt dafür von Sameer, welche Synagoge das Ziel des Attentats ist. Als der Zugriff erfolgt, explodiert in der Nähe des eigentlichen Ziels tatsächlich ein Sprengsatz und zerstört eine andere Synagoge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Ben Youcef (Sameer Ahmed) Originaltitel: Law & Order Regie: Michael Dinner Drehbuch: Dick Wolf, Ed Zuckerman, Luke Schelhaas Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Troja

Drama

kabel eins 01:25 bis 04:00

Seit 132 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 127 Min.