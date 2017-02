13th Street 01:40 bis 02:25 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Die Macht der Acht USA 2009 Stereo 16:9 Merken Colby und David geraten in Chinatown in eine üble Auseinandersetzung, bei der die beiden Gegner ums Leben kommen. Offensichtlich drehte sich der Streit um junge Frauen. Schon bald meldet eine Agentin der Einwanderungsbehörde eine ihrer Ermittlerinnen als vermisst. Sehr zum Leidwesen von Charlie wird der Hellseher Simon Kraft beauftragt, sich des Falls anzunehmen, und schon kurze Zeit später entdecken die Ermittler ein Mordmotiv mit bizarrem, kulturgeschichtlichen Hintergrund ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Dylan Bruno (Colby Granger) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Originaltitel: Numb3rs Regie: Julie Hébert Drehbuch: Peter MacNicol Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16