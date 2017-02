National Geographic 00:15 bis 01:00 Dokumentation Forensik - Täter im Visier Blutspuren USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Als 1954 die Ehefrau eines bekannten Arztes aus Cleveland, Ohio, ermordet in ihrem Bett gefunden wurde, fiel der Verdacht sofort auf ihren Mann. Der behauptete, zur Tatzeit im Keller des Hauses geschlafen zu haben. Der Fall erregte weltweites Aufsehen - die erfolgreiche TV-Serie "Dr. Kimble auf der Flucht" und der Film "Auf der Flucht" mit Harrison Ford basieren auf dieser Geschichte. Ist Dr. Sam Sheppard, der Ehemann des Opfers, wirklich schuldig? Während die Öffentlichkeit die Verurteilung des Arztes fordert, kommt ein renommierter Kriminalist zu dem Schluss, dass die Blutspuren, die man gefunden hat, eine andere Geschichte erzählen. Als 40 Jahre später das Skelett eines vermissten Playboys aus Las Vegas in der Wüste gefunden wird, spielen Blutspuren wieder eine Rolle in einem sensationellen Fall - diesmal führen die Beweise zu einer Verurteilung der Frau des Opfers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crime Lab