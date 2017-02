National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Der Zusammenstoß über dem Bodensee CDN 2004 Stereo 16:9 Merken Montag, 1. Juli 2002, rund zwölf Kilometer über dem Bodensee: eine Tupolev-Passagiermaschine aus Weißrussland prallt mit einer DHL-Frachtmaschine zusammen. 71 Menschen sterben, darunter zahlreiche Kinder. Ein tödliches Missverständnis hatte die Katastrophe ausgelöst. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Jason Barbeck (First Officer Brant Campioni - DHL) Marc Baumgartner (Himself) Kresimir Bosiljevac (Vitaly Kaloyev) Bob Desrosiers (Oleg Grigoriev) Genadijs Dolganovs (Sergei Kharlov - Navigator) Patrick Herr (Himself) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Phil Comeau Drehbuch: Phil Comeau Musik: Anthony Rozankovic