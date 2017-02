National Geographic 12:15 bis 13:15 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Pit-Stop unter Wasser USA 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Der Antrieb eines Hochseeschiffes ist kaputt. Sean Riley zieht einen Taucheranzug an, schnallt sich die Sauerstoffflasche um und macht sich mit einem professionellen Taucherteam auf den Weg nach unten. Es geht darum, ein 30 Tonnen schweres, stark mit Muscheln bewachsenes Maschinenteil abzubauen und durch ein neues zu ersetzen. Eine hoch riskante Angelegenheit, bei der eine Menge auf dem Spiel steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes