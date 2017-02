National Geographic 09:00 bis 09:50 Dokumentation Europas blutige Geschichte Hinrichtungen GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Was haben ein schottischer Nationalheld, ein dänischer Wikingerkrieger und ein SS-Offizier gemeinsam? Alle drei wurden auf barbarische und ungewöhnliche Weise hingerichtet. Historikerin Dr. Suzannah Lipscomb und Journalist Joe Crowley untersuchen in dieser Episode wieder drei außergewöhnliche Geschichten. Brauchte es tatsächlich drei Versuche, um Amon Goeth, den Kommandanten eines NS-Konzentrationslagers, hinzurichten? Wurde der Wikinger Ragnar Lodbrok wirklich getötet, indem er in eine Grube voller Schlangen geworfen wurde? Und war William Wallace Todesstrafe - Erhängen, Ausweiden und Vierteilen - auch nur annähernd seinem Vergehen angemessen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suzannah Lipscomb (Herself - Presenter) Tom Michael Blyth (Amon Goeth) Luke Coldham (Nazi Officer supporting artist) Joe Crowley (Himself) Mark Forester Evans (William Wallace) Daniel Harland (Victim) Abigail Hopkins (Jewish Mother) Originaltitel: Bloody Tales Regie: Will Rowson, Jeremy Turner, Luke McLaughlin

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 238 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 89 Min. Winter-Universiade

Wintersport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 58 Min. Gefallene Engel 3

Fantasyfilm

ProSieben 08:45 bis 10:10

Seit 43 Min.