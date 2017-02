National Geographic 06:10 bis 06:35 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Nostradamus GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 fragte die Welt nach dem Warum. Und nur wenige Tage später zogen Zeitzeugen die Parallele zu den Prophezeiungen des Nostradamus. Bereits im 16. Jahrhundert soll der französische Arzt und Astrologe auf Ereignisse hingewiesen haben, die erst Jahrhunderte später stattfanden, darunter der Zweite Weltkrieg, der Klimawandel und die Finanzkrise des frühen 21. Jahrhunderts. Mysteriös erscheinen dabei nicht nur die Prophezeiungen, sondern auch die Person Nostradamus selbst. Sollte er tatsächlich die Fähigkeit besessen haben, in die Zukunft zu schauen? Oder war er nur ein besonders cleverer Scharlatan? "Die großen Geheimnisse der Geschichte" stellt den berühmtesten Propheten der frühen Neuzeit auf die Probe und entführt die Zuschauer in die geheimnisvolle Welt der Astrologie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files Regie: Kate Haddock Kamera: Haydn Denman Musik: Lenny Williams

