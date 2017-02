TNT Film 01:25 bis 03:00 Actionfilm Hancock USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Superheld Hancock (Will Smith) bekämpft in Los Angeles Verbrechen und rettet Leben. Die Bürger der Stadt lieben ihn trotzdem nicht. Denn Hancock beschimpft Kinder, fliegt auch mal betrunken durch die Lüfte und richtet bei seinen Aktionen viel Schaden an. Als er dem PR-Profi Ray (Jason Bateman) das Leben rettet, will der als Dank Hancocks Image aufpolieren. - Witzige Actionkomödie mit Will Smith als eigenwilligem Supermann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (John Hancock) Charlize Theron (Mary Embrey) Jason Bateman (Ray Embrey) Eddie Marsan (Red) Jae Head (Aaron Embrey) David Mattey (Man Mountain) Maetrix Fitten (Matrix) Originaltitel: Hancock Regie: Peter Berg Drehbuch: Vy Vincent Ngo, Vince Gilligan Kamera: Tobias Schliessler Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12