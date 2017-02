Eine Gruppe von Entdeckern und Dokumentarfilmemachern reist zur geheimnisvollen Skull Island, wo sie der Legende von einem Riesengorilla namens Kong nachgehen wollen. Tatsächlich stoßen sie in dem von der Zivilisation geschützten Dschungel auf prähistorische Tiere und schließlich deren Erzfeind Kong, der sich auf den ersten Blick in die schöne Schauspielerin Ann Darrow verliebt und sie entführt. In Google-Kalender eintragen