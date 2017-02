TNT Film 06:00 bis 07:35 Märchenfilm Der kleine Däumling USA, GB 1958 Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm 20 40 60 80 100 Merken Ein Holzhacker und seine Frau wünschen sich sehnlichst ein Kind. Als eine gutmütige Fee davon erfährt, erfüllt sie den Wunsch des Paares und so gehört fortan der kleine Tom, der nur so groß wie ein Daumen ist, zur Familie. Doch leider ist nicht alles eitel Sonnenschein: Tom wird von den zwei Schurken Ivan und Tony entführt, denen Toms geringe Körpergröße bei ihren Verbrechen gerade recht kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Russ Tamblyn (Däumling) Alan Young (Rudi) Peter Sellers (Räuber Antonio) Terry-Thomas (Räuber Oswald) Bernard Miles (Jonathan) June Thorburn (Waldkönigin) Jessie Matthews (Anna) Originaltitel: Tom Thumb Regie: George Pal Drehbuch: Ladislas Fodor Kamera: Georges Périnal Musik: Douglas Gamley, Ken Jones Altersempfehlung: ab 6

