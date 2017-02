Hessen 13:00 bis 14:30 Tragikomödie Die Zeit mit Euch D 2014 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Drei Paare, sechs Freunde und das drohende Rentenalter: Als der TV-Journalist Paul mit 65 Jahren seinen Job an den Nagel hängt, ahnen weder er noch seine 59-jährige Frau Christiane, welcher Belastungsprobe ihre Beziehung damit ausgesetzt wird. Auch die Personalchefin Marlene, 62 Jahre alt, ahnte nicht, dass ihr 64-jähriger Mann Klaus bereits seit Jahren eine Affäre mit einer Jüngeren hat, die nun ein Kind von ihm erwartet. Und zwischen dem 63-jährigen Gymnasiallehrer Heiko und seiner 62-jährigen Frau Vera wird alles anders, als man bei ihm einen Hirntumor diagnostiziert. - Drei Paare, sechs Menschen und die Agenda 60plus: Was bleibt, ist ihre Freundschaft. Ein heiter-melancholischer Beziehungsreigen, der Lust auf das Leben macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Vera) Herbert Knaup (Heiko) Henry Hübchen (Paul) Leslie Malton (Christiane) Johanna Gastdorf (Marlene) Ernst Stötzner (Klaus) Carolin Pohl (Floriane Michels) Originaltitel: Die Zeit mit Euch Regie: Stefan Krohmer Drehbuch: Gabriele Kreis Kamera: Manuel Mack Musik: Stefan Will