FOX 04:20 bis 05:05 Serien Nashville Richtig oder falsch? USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Teddy gerade erst zugestimmt hat, dass Maddie bei Edgehill einen Vertrag unterschreibt, setzt Rayna alles daran, die Abmachung wieder aufzulösen. Die pikanten Umstände machen die Sache nicht einfacher - doch Rayna hat einen Trumpf im Ärmel. Derweil hat Avery alle Hände voll damit zu tun, Sadies Album zu produzieren. Noch dazu spioniert ihr Ex-Mann ihr ständig nach. Inzwischen erhält Deacon eine schockierende Nachricht: Findet er kein Spenderorgan, hat er nur noch sechs Monate zu leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Michael Lohmann Drehbuch: David Gould