FOX 00:20 bis 01:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Folge: 90 Team Red USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Eine Waffe, die bei einem die nationale Sicherheit gefährdenden Verbrechen in L.A. zum Einsatz kam, taucht bei einem Fall in einem kleinen Ort in Idaho, wo ein Marine ermordet wurde, erneut auf. Callen und Sam begeben sich sofort in das Provinznest, um die frische Spur zu verfolgen. Dort schließen sie sich dem NCIS-Team Red an, einer mobilen Agentengruppe, die von Tatort zu Tatort reist. Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) John Corbett (Roy Haines) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson