FOX 21:00 bis 21:50 Comedyserie Shameless - Nicht ganz nüchtern Nichts wie weg USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sean quartiert sich bei den Gallaghers sein, während Fiona ihre Hochzeit plant - und diesmal will sie alles richtig machen. Es soll traditionell werden, und dazu gehört auch ein entsprechender Junggesellinnenabschied. Derweil behagt Kevin der Gedanke ganz und gar nicht, dass Veronica und Svetlana heiraten, nur damit letztere eine Green Card bekommt. Einen Ausweg sieht er darin, Svetlana eine neue Identität zu kaufen. Während er sich jedoch übers Ohr hauen lässt, nehmen die beiden Frauen die Angelegenheit selbst in die Hand? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Jeremy Allen White (Lip Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Shanola Hampton (Veronica Fisher) Steve Howey (Kevin Ball) Emma Kenney (Debbie Gallagher) Originaltitel: Shameless Regie: Lynn Shelton Drehbuch: Etan Frankel Kamera: Kevin McKnight Musik: Jamie Laboz Altersempfehlung: ab 16