FOX 19:25 bis 20:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Sidorovs Rückkehr USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Nach dem Mord an einem Boss der Russenmafia ermitteln die US-Behörden auf Hochtouren. Dafür schlüpft Sams Ehefrau erneut für die CIA in ihre Undercover-Identität, um die Hintergründe der Tat zu klären. Sam ist um die Sicherheit seiner Frau besorgt. Es stellt sich heraus, dass der Waffenhändler Sidorov, der bereits mehrere Nuklearsprengköpfe gestohlen hat, in den Fall verwickelt ist. Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Aunjanue Ellis (Michelle Hanna / Quinn) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Chris O'Donnell Drehbuch: R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson