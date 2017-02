FOX 17:55 bis 18:40 Krimiserie Navy CIS Operation Frankenstein USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Barrett und ihr Team haben bisher erfolglos versucht, den Serienmörder Cobb zu stellen. Bei den Ermittlungen wurde Cade verletzt und Barrett entführt. Der Killer will sich offenbar an denen rächen, die vermeintlich für sein Elend verantwortlich sind. Er hatte es auf Barrett abgesehen, weil sie die Nichte des SecNav ist. Plötzlich stellt sich Cobb freiwillig. Doch das ist kein Sieg für den NCIS, denn er hat nicht vor, sich kampflos zu ergeben: Cobb hat vorher Ziva entführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Special Agent Ziva David) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Don McGill, Gary Glasberg Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk