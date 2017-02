FOX 16:20 bis 17:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Streng geheim USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiche eines Secret-Service-Agenten wird in einem Fass aus dem Meer gefischt. Da der US-Präsident Thanksgiving auf O'ahu verbringen will, sollte der Agent die Nachbarschaft des angemieteten Hauses überprüfen. Als das Team die Ermittlungen aufnimmt und seine Schritte nachvollzieht, macht sich einer der Nachbarn verdächtig: Keith Nolan hütet ein gefährliches Geheimnis - und er hat eine Mission. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Michelle Borth (Catherine Rollins) Carol Burnett (Deb McGarrett) Larry Manetti (Nicky "The Kid" Demarco) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Moira Kirland, Eric Guggenheim Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 12