FOX 13:15 bis 14:00 Serien Nashville Phönix aus der Asche USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch Rayna kommt Jeffs Karriere ins Trudeln, doch der ambitionierte Geschäftsmann plant bereits sein Comeback: Er fragt Luke, ob er nicht mit ihm ein eigenes Label gründen will. Doch kann Luke Jeff noch trauen? Derweil erwägt Deacon, an einer klinischen Studie teilzunehmen. Der todkranke Sänger möchte nicht aufgeben und hofft, eine alternative Behandlung könnte sein Leben retten. Derweil gehen Scarlett und Gunnar eine Bindung ein und stellen dabei das Schreiben in den Mittelpunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Stephen Cragg Drehbuch: Dana Greenblatt Kamera: Michael Lohmann