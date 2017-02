FOX 11:45 bis 12:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Eine Frage der Ehre USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Afghane Yusef rettete Sam vor Jahren bei einem Einsatz in seinem Heimatland das Leben, indem er ihm Schutz gewährte. Mittlerweile lebt Yusef mit seiner Familie in den USA. Eines Tages meldet er sich bei Sam und bittet ihn um Hilfe, weil sein Neffe Amir seit einem Autounfall verschwunden ist. Sam geht der Sache nach und kommt dem Terroristen Habib auf die Spur, der an dem Unfall beteiligt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Cas Anvar (Botschafter / Haakim Habib) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Diana Valentine Drehbuch: Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson