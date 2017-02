FOX 05:45 bis 06:30 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Starke Bande USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Danny fällt es schwer, einen alten Freund beschatten zu müssen, der Verbindungen zu einer berüchtigten Mafia-Familie haben soll. Ein aktuelles Gerichtsurteil erschwert zudem die Arbeit der Polizei, denen es nun nicht mehr erlaubt ist, Passanten anzuhalten und nach Waffen zu durchsuchen. Die Kriminalitätsrate in der Stadt erhöht sich, Frank sieht die Arbeit und das Leben der Polizisten in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Christine Moore Drehbuch: Brian Burns Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow

