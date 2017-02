Hessen 14:30 bis 16:00 Liebesfilm Eine Sommerliebe zu dritt D 2016 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Was passiert, wenn man "den Richtigen" zu früh getroffen hat? Diese pikante Frage stellt sich in der Beziehungskomödie "Eine Sommerliebe zu dritt" für eine junge Frau zwischen zwei Traummännern. Bei der "Ménage a trois" bezaubert Paula Kalenberg als Hauptfigur, Florian Panzner verkörpert ihren Partner seit Teenagertagen, und Vladimir Korneev ist der freigeistige Verführer. Dieses Trio wird von Regisseurin Nana Neul in ein immer heikler werdendes Spiel aus Treue, Freundschaft und Abenteuerlust verstrickt. Erneut setzt sie auf die eingespielte Zusammenarbeit mit den Komponisten Jörg-Martin Wagner und Henning Grambow, deren Musik französisches Flair vermittelt, sowie Kamerafrau Leah Striker, die München in ein traumhaft sommerliches Licht taucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paula Kalenberg (Jackie) Florian Panzner (Martin) Vladimir Korneev (Serge) Lara Mandoki (Betty) Irm Hermann (Nora) Sigi Zimmerschied (Gustl) Barbara Nüsse (Omma) Originaltitel: Eine Sommerliebe zu dritt Regie: Nana Neul Drehbuch: Beatrice Meier Kamera: Leah Striker Musik: Jörg-Martin Wagner, Henning Grambow Altersempfehlung: ab 6