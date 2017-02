Hessen 10:50 bis 11:05 Bildungsprogramm Beton- und Stahlbetonbauer/in D 2015 Live TV Merken Beton- und Stahlbetonbauer stellen Bauteile aus Beton und Stahlbeton sowie Schalungen und Bewehrungen her und montieren diese. Sie sanieren feuchte oder beschädigte Betonteile, etwa Wände, Decken und Pfeiler. Der 19-jährige Max aus Schwanstetten macht eine Ausbildung im Bereich Hoch- und Fertigteilbau. Daneben gibt es auch Jobs in den Bereichen Betonfertigteilherstellung sowie bei Brücken- und Tunnelbauunternehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich mach's! - Berufe im Porträt Regie: Matthias Rex