MDR 03:15 bis 03:40 Dokusoap Guck mal was da wächst Start ins Selbstversorger-Jahr D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Lust am eigenen Garten liegt voll im Trend. Angela und Dietmar Schmidl aus Lichtenstein im Erzgebirge lieben ihren Garten und ausgefallene Ideen. Aber Sirup aus Löwenzahn, Bier aus Brennnesseln und Waschmittel aus Efeu? Kann das gesund sein? Und was bitte ist ein Erdbeerturm? Bis vor 17 Jahren lebten die Schmidls noch im Plattenbau. Im Jahr 2000 kauften sie ein altes Haus mit Hanggrundstück und begannen Kräuter, Obst und Gemüse anzubauen. Mit ihrem Kräuterberg-Garten haben sie sich einen Traum erfüllt. Sie bewirtschaften ihn nach den Regeln der Permakultur, das heißt Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen im Kreislauf. Familie Osses in der Lausitz gärtnert sehr traditionell. Drei Generationen leben auf dem Vierseitenhof in Halbendorf: Dorit und Udo mit ihrer kleinen Tochter Josefine und die Großeltern Gisela und Hubert Osses. Mit ihnen leben zwei Hunde, 11 Hühner, ein Hahn, Kaninchen, Zierfische und Kanarienvögel. Die Osses greifen auf langjährige Gartenerfahrung zurück. Schon zu DDR-Zeiten brachten sie ihr Gemüse und Erdbeeren in die Kaufhalle. Ihre Brennesseljauche gilt bis heute als Geheimtipp, der bestes Gemüse-Wachstum verspricht. Die beiden engagierten Selbstversorger-Familien machen Lust auf den Start ins neue Gartenjahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Guck mal was da wächst

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 394 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 194 Min. Troja

Drama

kabel eins 01:25 bis 04:00

Seit 129 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 124 Min.