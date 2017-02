MDR 20:15 bis 21:45 Komödie Mit mir nicht, Madam! DDR 1969 Untertitel 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zusammen mit reizenden Mannequins fliegt Reporter Thomas zu einer internationalen Modemesse. Doch für seinen eigentlichen Auftrag - der Heimat zu berichten, wie die DDR-Kreationen die Konkurrenz zum Erzittern bringen - bleibt ihm keine Muße. Aus für ihn unerfindlichen Gründen wird er von einer englischen Lady und italienischen Ganoven gejagt. Ein Team der "Intermode" Leipzig fliegt zu einem Festival der Haute Couture in ein exklusives Mittelmeerbad. Es wird begleitet von Thomas Ahrens (Rolf Römer), einem Modejournalisten, und von Otto-Fritz Haselhuhn (Rolf Herricht), seines Zeichens Fotograf. Mit ihnen im Flugzeug sitzt ein französischer Padre (Rolf Römer), der Thomas zum Verwechseln ähnlich sieht. Noch ahnt keiner, was das für turbulente Folgen haben wird, denn der Padre ist ein begehrter Modeschöpfer, der inkognito reist. Die Konkurrenz will ihn ausschalten, und so erwarten ihn in jenem exklusiven Festivalort eine römische Ganovencrew und die resolute Miss Mabel (Annekathrin Bürger) mit ein paar Schlägertypen. Sie nehmen natürlich Thomas ins Visier, der seinerseits nur Augen für die hübsche Eva (Krystyna Mikolajewska) hat, in die er sich noch auf dem Flughafen verliebt. Sie allerdings wird von ihrem Onkel (Manfred Krug) schärfstens bewacht. So nimmt ein verzwicktes Katz-und-Maus-Spiel seinen Lauf: Die Ganoven sind hinter Thomas her, er hinter Eva und der Padre schaut seinerseits amüsiert dem Treiben zu. Die Situation spitzt sich zu, als die mittlerweile vereinigt agierenden Gangster Eva entführen und Thomas in eine Falle locken. Miss Mabel will ihn erpressen - bei dieser Gelegenheit erfährt Thomas endlich, worum es in diesem Spiel geht. Eine gefährliche Situation, die er natürlich heldenhaft meistert, erst mit Muskelkraft und dann mit Köpfchen. Schließlich gelingt es ihm sogar, den vermeintlichen Padre vor seinen Verfolgern zu retten. Als "Held" besteigt er das Flugzeug nach Hause und staunt nicht schlecht, als er dort seine Eva als Stewardess wiedertrifft. Eine turbulente DEFA-Komödie, die pikanterweise in der großen weiten Welt spielt bzw. wie man sie sich vor fast 50 Jahren so vorstellte. "Ein Cocktail aus Kriminalkomödie, Groteske, Abenteuerfilm und Spaß am Spaß", wie die Kritik einst schrieb, bei dem zwei inzwischen gestandene DEFA-Regisseure - Roland Oehme und Lothar Warneke - zum ersten Mal Regie führten. Drehbuchautor Rolf Römer schrieb sich als Schauspieler eine Doppelrolle auf den Leib, Rolf Herricht wurde als nerviger Fotograf Haselhuhn engagiert, Manfred Krug durfte in einem Dutzend Verkleidungen glänzen, u.a. als Portier, Schafhirt, Barkeeper, Bautruppführer, Flugkapitän, Zigeunerprimas und Evas Onkel. Kurzum - er durfte seinem Affen richtig Zucker geben und als unverwechselbarer Komödiant brillieren. Manfred Krug wäre am 8. Februar 80 Jahre alt geworden, das MDR FERNSEHEN sendet aus diesem Anlass einen Querschnitt seines fiktionalen Schaffens. Am Mittwoch, dem 8.2., folgen um 12:35 Uhr die Komödie "Feuer unter Deck" und um 22:05 Uhr der "Tatort: Tod vor Scharnhörn". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rolf Römer (Thomas Ahrens / Francois Bordeaux) Annekathrin Bürger (Mabel Patrick) Krystyna Mikolajewska (Eva) Rolf Herricht (Haselhuhn) Milivoje Popovic-Mavid (Menzano) Etta Cameron (Carol X) Alfredo Lugo (Cesare) Originaltitel: Mit mir nicht, Madam! Regie: Roland Oehme, Lothar Warneke Drehbuch: Rolf Römer, Wolfgang Ebeling Kamera: Peter Krause Musik: Klaus Lenz Altersempfehlung: ab 6