MDR 19:50 bis 20:15 Show Mach dich ran Das MDR-Spiel Tagesaufgabe: Eine altehrwürdige Linde in Werther zum Naturdenkmal erklären lassen / Spiel: Wie viel Wasser kann Mario in Eilenburg ohne Hilfsmittel in 15 min aus Schnee herstellen? / Wunsch: 1 x Erz schlagen in den Zinnkammern Pöhla (I) D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Tagesaufgabe: Eine altehrwürdige Linde in Werther zum Naturdenkmal erklären lassen / Spiel: Wie viel Wasser kann Mario in Eilenburg ohne Hilfsmittel in 15 min aus Schnee herstellen? / Wunsch: 1 x Erz schlagen in den Zinnkammern Pöhla (I) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mario D. Richardt Originaltitel: Mach dich ran!