MDR 16:30 bis 17:00 Magazin MDR um 4 Gäste zum Kaffee D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Aus dem Vogtland ins All: Sigmund Jähn aus dem kleinen Örtchen Morgenröthe-Rautenkranz war der erste Deutsche im Orbit. Am 26. August 1978 startete der gelernte Buchdrucker auf seine Mission. Sein Flug ins Weltall liegt fast 40 Jahre zurück, er wurde damals als Held der DDR gefeiert. Noch immer brennt in Sigmund Jähn die Begeisterung für die Raumfahrt. Am Montag landet er bei "MDR um 4" und gibt kurz vor seinem 80. Geburtstag eines seiner wenigen Fernsehinterviews, um den "MDR um 4" Zuschauern u.a. zu erzählen, wie er heute auf seinen spektakulären Weltraumflug zurückblickt, wie oft und wie gern er noch in seiner vogtländischen Heimat ist und wie er Pläne einer Marsmission oder von Touristen auf dem Mond einschätzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sigmund Jähn (erster deutsche Fliegerkosmonaut) Originaltitel: MDR um 4