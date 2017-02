MDR 11:40 bis 12:25 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 21 Böse Überraschungen D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Merken Auf dem Weg in den Urlaub haben Laborant Karsten Krause und seine Frau Anke einen Autounfall. Sie werden mit relativ leichten Verletzungen in die Sachenklinik eingeliefert, wo Karsten seit einiger Zeit arbeitet. Dr. Eichhorn und Dr. Heilmann stellen bei der Routineuntersuchung fest, dass Anke Brustkrebs hat - zum zweiten Mal, wie sie schließlich erfahren. Doch Anke weigert sich, sich behandeln zu lassen: Sie kann während der Chemotherapie nicht schwanger werden! Und das will sie unbedingt. Anke ist sogar bereit, das Kind um den Preis ihres eigenen Lebens zu bekommen, um damit ihrem Mann, der sich immer liebevoll um sie gekümmert hat, seinen größten Wunsch zu erfüllen. An eine Heilung glaubt Anke schon lange nicht mehr. Dr. Eichhorn versucht alles, um Anke zu überzeugen, dass sie sich behandeln lässt. Auch Karsten will seiner Frau die fixe Idee, Anke würde ihm ein Kind schulden, ausreden. Es gelingt nicht. Aus Verzweiflung trennt Karsten sich von Anke. Er hofft, dass dieser Schritt sie dazu bewegen kann, sich doch behandeln zu lassen. Aber jetzt hat Anke erst recht jeden Lebenswillen verloren. Otto Stein organisiert einen Betriebsausflug, bei dem er eigentlich Zeit mit Charlotte Gauss verbringen wollte - doch die nimmt Barbara Grigoleit mit, weil sie Liebeskummer hat. Der Ausflug ist eine Weinverkostung, bei der sich Otto und Charlotte trotz aller Hindernisse ein wenig näher kommen. Doch wieder zurück in Leipzig, stellt Charlotte klar, dass er "nur ein Mitarbeiter" ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Wolfgang Lippert (Gero Holler) Friederike Wagner (Anke Krause) Carsten Voigt (Karsten Krause) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Uwe Reuter, Michael Ferdinand Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia