MDR 06:15 bis 07:15 Magazin LexiTV - Wissen für alle Kaufen für eine bessere Welt - Fairer Handel D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Ein spannendes Experiment: Drei junge Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit Mode beschäftigen und sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen, sind dahin gefahren, wo ihre Kleidung hergestellt wird. Nach Kambodscha. Sie haben die Bedingungen, unter denen die Näher dort für Hungerlohn rund um die Uhr schuften aber nicht nur kennengelernt: Sie haben sogar mitgearbeitet. Gleiche Bedingungen, gleicher Lohn. Ein Kulturschock und ein Härtetest für die drei, der ihr Leben verändert hat. "LexiTV" zeigt dieses Experiment und gibt weitere Informationen zu fairem Handel. Wo kommen unsere Produkte her? Wie können wir "fair" einkaufen? Die Sendung führt durch den Dschungel der verschiedenen Fair-Trade-Siegel und zeigt ganz unterschiedliche Branchen, die sich auf fairen Handel spezialisiert haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle

