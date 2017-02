3sat 04:25 bis 05:05 Show Eckel mit Kanten: Sind Politiker manchmal auch volksverdrossen? A 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken In dieser Folge seines Kabarett-Clubs verrät Klaus Eckel, dass in den USA ein Toter zum Bürgermeister gewählt wurde, weil er offenbar dynamischer wirkte als sein Gegenkandidat. Wenn das Attribut "schräger Vogel" auf einen Kabarettisten zutrifft, dann auf den Universitätslektor Christoph Krall, der seine Gedanken über Macht zum Besten gibt. Der vielfach preisgekrönte Mike Supancic bietet eine Glanznummer über den Kärntner Ku-Klux-Klan. Absoluter Höhepunkt der an Höhepunkten reichen Folge ist das pointierte Gespräch mit Ex-ÖVP-Vizekanzler Erhard Busek, der so manche überraschende Aussage macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Klaus Eckel Gäste: Gäste: Christoph Krall (Universitätslektor), Mike Supancic (Musiker), Erhard Busek (Ex-ÖVP-Vizekanzle) Originaltitel: Eckel mit Kanten