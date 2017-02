3sat 02:00 bis 02:35 Show Eckel mit Kanten: Wie wird man ein Wunschkind? A 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Zum ersten Mal lädt Klaus Eckel in seinen Comedy-Club ein. Zum Thema "Erziehung" liefert er Pointen und Fakten und hat sich illustre Gäste eingeladen. Jungstar Paul Pizzera berichtet in einem Lied über seltsame Ereignisse im Ferienheim; Universitätsprofessor Dr. Robert Pfaller offenbart, dass er am liebsten Verbote verbieten würde; und "Umsteiger" Roland Düringer hat auch einige Thesen zum Thema zu bieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Klaus Eckel Gäste: Gäste: Paul Pizzera, Dr. Robert Pfaller, Roland Düringer Originaltitel: Eckel mit Kanten