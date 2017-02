3sat 12:15 bis 12:45 Magazin sonntags D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Deutschen haben immer mehr Angst - und zwar vor Terrorismus, Flüchtlingsströmen oder Politikversagen. Was macht das mit dem Einzelnen, und wie verändert das unsere Gesellschaft? "sonntags" will wissen, wie viel Sicherheit wir für ein gutes Leben brauchen. Helfen Hamsterkäufe und Notfallpläne gegen die zunehmende Angst und die Gefühle von Unsicherheit oder doch eher Information, Zuversicht und Vertrauen auf Solidarität? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Ballschuh Originaltitel: sonntags