3sat 06:20 bis 07:00 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Im Kopf von Marine Le Pen - Wohin führt sie Frankreichs Rechte? / Star-Fotograf Juergen Teller - Ausstellung in seiner Heimat Franken / Geflüchtete Künstler in Leipzig - Seit 2016 dürfen an der HGB Leipzig geflüchtete Künstler aus Syrien und dem Irak studieren / Buch: "Städtebeschimpfungen" - Thomas Bernhard und seine böse-komischen Kritiken / Theater: 1927 mit "Petruschka" - Die britische Künstlergruppe 1927 inszeniert Strawinskys Ballett an der Komischen Oper Berlin / Kritik an Wolfgang Sobotka - Der österreichische Innenminister will das Demonstrationsrecht ändern / Kinderbuchtipps im Februar - Von Hexenfeen, Kellerkindern und Reimgeschichten A, D, CH 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV