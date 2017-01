Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Tussen Kunst en Kitsch Gorcums Museum Gorinchem NL 2016 HDTV Merken Vanuit het Gorcums Museum in Gorinchem taxeert expert Marcel Brouwer een bureaulamp. Dit lampje is ooit gekocht door de schoonouders van de huidige eigenaresse. Het betekent heel veel voor haar partner, omdat hij elf jaar lang voor zijn vader heeft gezorgd en bij hem inwoonde. Toen gebruikte hij dit als bureaulampje. Expert Marcel Brouwer vertelt dat het is ontworpen door Louis Kalff. Hij werkte vanaf 1925 op de reclameafdeling van Philips in Eindhoven. In 1929 richtte hij het lichtadviesbureau LIBU op. Er zijn ook andere modellen lampen ontworpen door Kalff bij Philips, maar dit is een zeldzaam model. Verder een blauw-witte porseleinen Arita koffiekan. Expert Joseph Estié vertelt dat dit de eerste koffiekan is die in keramiek werd uitgevoerd, naar voorbeeld van Hollandse metalen kannen. Arita was een uitvoerhaven in Japan waarnaar dit type Japans porselein werd vernoemd. Hoeveel is deze Hollandse kan van Japanse makelij waard? In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Tussen kunst en kitsch