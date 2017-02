MDR 22:30 bis 00:30 Boxen Sport im Osten: Boxen live 2017 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken In Magdeburg geht es gegen die belgische "Doppelaxt", den erst 24-jährigen Herve Hubeaux. Der gleichaltrige Agit Kabayel aus Essen, ein weiterer deutscher Hoffnungsträger im Schwergewicht aus dem SES-Boxstall, muss sich nach der verletzungsbedingten Absage des Polen Mariusz Wach nun auf einen neuen Gegner im die Duell um die vakante EBU-Europa-Krone im Schwergewicht einstellen. Agit Kabayel will sich mit einem Sieg in diesem Titelkampf den traditionellen Europameistertitel im Schwergewicht sichern und so seinem Teamkollegen Robert Stieglitz als weiterer Europameister für SES Boxing folgen und sich ganz oben in den Ranglisten der Boxverbände der neu sortierten Schwergewichtsszene positionieren. In weiteren Kämpfen: "Team Deutschland"-Hoffnung Adam Deines, SES-Cruisergewichtler Jurgen Uldedaj, Halb-Schwergewichtler Patrick Rohkohl (Wolfenbüttel), Super-Mittelgewichtler Emre Cukur (München), die Profidebütanten Faton Vukshinaj (Basel) und Yusuf Sultanoglu (München) sowie der Deutsche Meister, Fliegengewichtler Mirko Martin (Heusweiler). Die Gegner in diesen Kämpfen werden in den nächsten Tagen für das hochklassige Box-Programm im Maritim Hotel Magdeburg verkündet! Der MDR überträgt diese Box-Gala live ab 22:30 Uhr aus Magdeburg. Mit dieser SES-Box-Gala wird an die erfolgreichen Veranstaltungen im Jahr 2016 angeknüpft. Dort setzte man ein großes Ausrufezeichen für den deutschen Boxsport mit vielen großen sportlichen Erfolgen, emotionalen und spannenden Boxkämpfen sowie ausverkauften Hallen und neuen TV-Rekorden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: René Kindermann