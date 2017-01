RTL2You 20:15 bis 21:15 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Nach drei langen Monaten landet Lina heute wieder auf deutschem Boden. Doch von Josie keine Spur. Und, je länger das Suchen auf dem Düsseldorfer Flughafen dauert, desto besorgter wird das Frauchen. Sophia wiederum trifft heute auf ihre Vergangenheit, als ihr Ex direkt vor ihrer Nase steht. Wie wird sie reagieren? Hat sie vielleicht sogar noch Gefühle für ihn? Bei Roxi und Malte ist dagegen alles gut, die zwei entscheiden per Münze, ob es heute zum Bodyboarding geht, oder nicht. Und die Entscheidung sollen sie nicht bereuen! Urlaubsfeeling pur kommt auch bei Mexiko Babe Filiz auf. Ihre Interpretation von Baywatch darfst du dir nicht entgehen lassen! Und wenn du von Strand und Sport genug hast, gibt es von Luisa noch einen exklusiven Einblick in ihr neues Blog Interface. Nach dieser Mjunik-Folge hast du definitiv was für die Figur, fürs Herz und fürs Köpfchen getan. Was will frau mehr? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU