Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton "Zeitklang im Museum". Wiener Symphoniker Abseits der Bregenzer Festspiele In den Sommermonaten sind die Musikerinnen und Musiker der Wiener Symphoniker auch abseits der Bregenzer Festspiele immer wieder zu hören. So auch im vergangenen Jahr als, der Wiener Concert Verein bei "Zeitklang im Museum" zu Gast war. Diese Konzertreihe des vorarlbergmuseums in Bregenz präsentiert zeitgenössische Musik. Am 29. Juli 2016 standen Werke von Gerda Poppa, Herbert Willi, Helmut Schmidinger und Rainer Bischof auf dem Programm. Uraufgeführt wurde Gerda Poppas "Annabel Lee" für Holzbläserquintett. Die Organistin hat ihr Kompositionsstudium bei Herbert Willi 2015 mit Auszeichnung abgeschlossen. Der Cellist Peter Siakala spielte den Solopart in Herbert Willis "Il Combattimento di Cecco e la sua Compagnia". Das Werk ist bereits 1988 entstanden und beschreibt augenzwinkernd die Auseinandersetzungen eines Hahnes mit seinen Hennen. Dirigent des Abends war Martin Kerschbaum.