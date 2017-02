Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Alte Musik - neu interpretiert "il vero modo" - die Schola Cantorum Basiliensis. Werke von Diego Ortiz, Nicola Vicentino, Georg Friedrich Händel, Dario Castello u.a. (August Wenzinger, Gustav Scheck, Hopkinson Smith, Studio der frühen Musik, Bruce Dickey, Johannes Keller) Merken "Zahlreiche, in der Mehrzahl unbefriedigende Versuche sind angestellt worden, alte Musik in annähernd originaler Form wieder erstehen zu lassen. Daneben stehen aber eklatante, wenn auch seltene Beispiele gelungener Unternehmungen. Zu nennen ist vor allem die Lebensarbeit von Wanda Landowska. Was Wanda Landowska auf dem Gebiet ihres Instrumentes in vollendeter Weise erreicht hat, gilt es auch für andere Instrumente, für die Kammermusik- und Orchesterbesetzungen und für den Solo-, Ensemble- und Chorgesang zu leisten. Das ist die große, umfassende Aufgabe der zu gründenden Schule". Diese Zeilen aus dem Manifest der Schola Cantorum Basiliensis vom November 1932 lesen wir heute als überholt. Wanda Landowska ist unter jungen Cembalisten kein Begriff. Längst sind aus einstigen Garagenmeistern Facilitymanager, aus Büroangestellten Officemanager, aus Aufführungspraxis "historically informed performance practice" (HIP[P]) geworden, Barockvioline kann an unzähligen Standorten studiert werden, und wer Musik hören will, findet sie von den Anfängen der Tonaufnahmen und der Musik ohne Ende auch kostenlos in der Cloud. Was sich Paul Sacher, Ina Lohr und August Wenzinger mit der Gründung des privaten "Lehr- und Forschungsinstituts" für Alte Musik in Basel erträumten, scheint wahr geworden zu sein. Die Schola Cantorum Basiliensis - im kommenden Jahr feiert die Schule ihren fünfundachtzigsten Geburtstag - ist seit vielen Jahren weitstrahlender Fixstern am internationalen Musikhimmel. "Stimme - Instrument - Vokalität" lautete das Motto eines internationalen Symposium der Schola Cantorum Basiliensis im vergangenen November. Anlass zu einem Besuch und einen Blick in die Geschichte des renommierten Instituts in Basel. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Trebuch