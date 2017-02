Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Nicht nur Baron Ochs: der Bassist Otto Edelmann. Ausschnitte aus Opern von Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Giuseppe Verdi, Friedrich Smetana, Richard Wagner, u.a. Merken Eine der Lieblingsrollen des Bassisten Otto Edelmann war der Baron Ochs in der Oper "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss; in 68 Aufführungen hat der Künstler aus Brunn am Gebirge allein an der Wiener Staatsoper diese Rolle gestaltet, 59mal ist er damit an der Metropolitan Opera in Erscheinung getreten - und in dieser Partie hat er auch 1960 das Große Salzburger Festspielhaus miteröffnet. Doch der vielseitige Sänger mit dem sonor kraftvollen Organ war auch ein imposanter Interpret der großen Bassrollen von Richard Wagner, hat aber genauso auch Partien von Mozart oder Donizetti, von Gounod oder Verdi, von Lortzing, Hindemith oder Pfitzner interpretiert. An vielen großen Bühnen in Europa und Amerika wurde Otto Edelmann, dessen Geburtstag sich in diesem Monat zum 100. Mal jährt, bejubelt, seine künstlerische Heimat war aber die Wiener Staatsoper, der er fast 30 Jahre verbunden war. In Google-Kalender eintragen