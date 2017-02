Österreich 1 00:05 bis 03:00 Sonstiges Ludwig van Beethoven: "Fidelio" Oper in zwei Akten Merken Oper in zwei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Martha Mödl (Leonore), Wolfgang Windgassen (Florestan), Otto Edelmann (Don Pizarro), Sena Jurinac (Marzelline), Rudolf Schock (Jaquino), Gottlob Frick (Rocco), Alfred Poell (Don Fernando), Chor und Orchester der Wiener Staatsoper, Wilhelm Furtwängler (Lei