Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges On stage Der Geist David Bowies: Donny McCaslin Quartet im November 2016 im Wiener Porgy & Bess Merken Donny McCaslin ist zurzeit als jener Saxofonist in vieler Munde, der auf David Bowies letztem Album "Blackstar" mitgewirkt hat: Ein verdienter Karriere-Schub für einen Mann, der unter Kenner/innen schon lange als exzellenter, kraftvoller Improvisator geschätzt wird. Am 9. November 2016 gastierte der 50-jährige Kalifornier, der seit 1991 in New York lebt, mit seinem mit Keyboarder Jason Lindner, E-Bassist Jonathan Maron und Schlagzeuger Zach Danziger besetzten Quartett im Wiener Porgy & Bess und präsentierte die Musik des neuen, von der Begegnung mit David Bowie geprägten Albums "Beyond Now". Über die Rampe donnerten wuchtige Eigenkomposition Donny McCaslins, aber auch Bearbeitungen der Bowie-Songs "Lazarus" und "Look Back in Anger". Andreas Felber präsentiert den Mitschnitt des beeindruckenden Konzerts. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber