Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Mein RSO Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien reist durch Europa (6). Deutschland Felix Mendelssohn: Meeresstille und glückliche Fahrt D-Dur op. 27 (Leitung: Ulf Schirmer) (Aufgenommen am 26. April 1996 im Großen Musikvereinssaal in Wien) Paul Hindemith: Sinfonie Mathis der Maler (Leitung: Milan Horvat) (Aufgenommen am 15. März 1974 im Großen Konzerthaussaal in Wien im Rahmen der "Jeunesse") Hans Werner Henze: Sinfonie Nr. 8 (Leitung: Dennis Russell Davies) (Aufgenommen am 13. September 1996 im Brucknerhaus in Linz im Rahmen des "Internationalen Brucknerfestes 1996") Moderation: Eva Teimel