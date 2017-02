Österreich 1 09:05 bis 09:30 Sonstiges Radiokolleg Die Wunderkammern der Nation. Museen unter Druck (1) Merken Die ehemals und immer noch staatlichen österreichischen Museen wurden vor 10 Jahren "ausgegliedert" - das heißt, sie sind immer noch im Besitz des Staates, müssen aber gewinnorientiert wirtschaften. Dies veränderte die Museumslandschaft nachhaltig: ging es vorher um Forschungsetats, Sammeln, Konservieren, Restaurieren und die Präsentation großer Werke aus den Sammlungen, so stehen die Museen heute in einem harten Wettbewerb, der dazu führen kann, dass Kernaufgaben der Museen vernachlässigt werden müssen um die Geldmittel in große Blockbuster-Ausstellungen zu stecken, die Touristen anlocken und die Besucherzahlen steigern. Das führt zu einer Verwechselbarkeit und einem Agieren an den Kernkompetenzen der Häuser vorbei. Auch die Kunstvermittlung probt neue Zugänge: der Einsatz digitaler Medien ist in den Museen und Ausstellungshäusern längst Usus. Was bringen Tablets und Apps für das Smartphone? Erweitert ein Mehr an abrufbarem Wissen tatsächlich den unmittelbaren Zugang zu den Kulturschätzen des Landes? Der Kampf um mehr Besucher/innen wird jedenfalls mit allen Mitteln geführt: Gratiseintritt, Schülerprogramme, Workshops, Seminare, Übernachtungen im Museum, Galadiners, Empfänge, Cocktails und Parties im Museum - ist das noch Kulturvermittlung oder sind wir damit im Entertainment-Bereich und beim Ausverkauf unserer Kulturgüter? Wohin bewegen sich die Museen? Welche Marketingstrategien verfolgen sie? Wie unterscheiden sie sich noch? Schaffen neue Marketingstrategien tatsächlich einen Mehrwert in der Kulturlandschaft oder geraten ehemals wissenschaftliche Anstalten zunehmend zu einem Jahrmarkt des Kulturbusiness? In Google-Kalender eintragen

