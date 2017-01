Niederlande 1 22:25 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd Buitenstaanders en Nattigheid NL 2017 HDTV Merken Jetske van den Elsen gaat terug naar twee spraakmakende zaken. Eerst reist ze naar Rotterdam om op bezoek te gaan bij de buren Van de Kamp en de familie Cohen. Bij een flinke regenbui breekt het angstzweet bij meneer Van de Kamp uit. De dakgoten van zijn buurman Cohen worden zo slecht onderhouden dat de kans op lekkages en overstromingen heel groot is. Cohen vindt het onzin, hij laat zijn dakgoten wel 3x per jaar schoonmaken. Hij vindt de buurman gewoon een oude zeur. Jetske klimt in deze aflevering zelf de ladder op om te kijken hoe de dakgoten er aan toe zijn. En ze ziet hoe het contact nu gaat tussen de buren na de uitspraak. Daarna gaat ze op bezoek in Standdaarbuiten. Jarenlang parkeert de familie Van Gent hun caravan op één bepaalde plek achter hun huis. Samen met nog 13 buurtbewoners zijn zij eigenaar van deze grond. Alles ging in goede harmonie totdat Toine van Vlimmeren aan de achterkant van zijn loods een uitrit maakt. Ideaal, want zo hoeft hij niet meer met zijn hobbyauto's door zijn eigen mooie tuin. En kan buurman Braspenning zijn dj spullen laden en lossen. Familie Van Gent is woedend, Van Vlimmeren en Braspenning hebben daar niets te zoeken, het is privéterrein. Jetske gaat kijken na de uitspraak of de uitrit van Van Vlimmeren wel of niet in gebruik is. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De rijdende rechter, wordt vervolgd