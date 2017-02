Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Magisch sinnliche Klänge: die Sopranistin Leontyne Price (1/2) Merken Als erste farbige Interpretin von Verdis "Aida" an der Mailänder Scala wurde Leontyne Price von ihrem Publikum ebenso gefeiert, wie als Leonora im legendären Salzburger "Trovatore" unter Herbert von Karajan, der auf die charismatische Sängerin bald nicht mehr verzichten wollte, und sie in zahlreichen Produktionen als Prima Donna favorisierte. Die Frauenrollen in Opern von Giuseppe Verdi bildeten das Kernrepertoire der Sängerin, und bis heute denken viele Opernfreunde bei der Aida, bei der Elvira in "Ernani" oder der Leonore in "La Forza del Destino" unweigerlich an die große Verdi-Heroine mit dem sinnlichen Timbre und der noblen Erscheinung. Der erste von zwei Sendeterminen anlässlich ihres 90. Geburtstags präsentiert diese künstlerische Ausnahmeerscheinung des 20. Jahrhunderts ausschließlich in Opern von Giuseppe Verdi. In Google-Kalender eintragen