Österreich 1 22:43 bis 06:00 Sonstiges Die 63. WDR3/Ö1 Jazznacht Christine Tobin und John Scofield & WDR-Bigband live beim WDR3-Jazzfest im Theater Gütersloh Live Merken Die 63. WDR3/Ö1 Jazznacht kommt aus dem Theater in Gütersloh, wo in der Nacht von Samstag auf Sonntag das seit 2013 durch Nordrhein-Westfalen tourende WDR3-Jazzfest zu Ende geht. Der ehemalige Ö1-Jazzredaktionsleiter Herbert Uhlir und sein Kollege vom Westdeutschen Rundfunk, Karsten Mützelfeldt, präsentieren die live übertragenen Konzerte der britischen Sängerin Christine Tobin, die ihr Projekt "Sailing To Byzantium" mit Gedichtvertonungen von William Butler Yeats vorstellt, sowie von Gitarrist John Scofield und der WDR-Bigband unter der Leitung von Ansgar Striepens. Zudem werfen sie einen Blick auf das bisherige Festivalgeschehen und die vier Preisträger des am 3. Februar vergebenen "WDR Jazzpreis 2017". In Google-Kalender eintragen Moderation: Karsten Mützelfeldt, Herbert Uhlir