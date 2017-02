Österreich 1 15:35 bis 16:57 Musik Apropos Musik Der Komponist Walter Arlen Merken Walter Arlen wurde 1920 in Wien als Walter Aptowitzer geboren. Im "Kaufhaus Dichter" in der Brunnengasse in Wien wuchs er auf und erlernte früh das Klavierspiel. In der Nacht vom 12. auf den 13. März 1938 - also direkt nach dem Einmarsch Hitlers - stürmten SA-Männer die Wohnung der Familie, nahmen den Vater von Walter Arlen fest und brachten ihn ins KZ Buchenwald. Einen Tag später verließ Walter Arlen Österreich in Richtung USA. Später wurde er Musikkritiker der Los Angeles Times und baute das Music Department an der Loyola Marymount University auf. Kompositionen zu veröffentlichen empfand der heute 96jährige Arlen als unvereinbar mit seiner Tätigkeit als Kritiker - eine Tatsache, die er heute bereue. Walter Arlen lebt in Santa Monica wo ihn Stefan Höfel zu einem Interview getroffen hat und mit ihm über seine Flucht aus Österreich, seine Kompositionen und seinen Zugang zur Musik gesprochen hat. Drei Tonträger mit Werken von Walter Arlen sind bis dato bei Gramola erschienen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Stefan Höfel