Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Seit der Uraufführung der neuesten Produktion der Vereinigten Bühnen Wiens am 30.9. des Vorjahres bringen Milica Jovanovic und Mark Seibert als Eleonore und Emanuel Schikaneder dem Publikum des Raimundtheaters die wechselvolle Liebesgeschichte des berühmten Theater-Ehepaares nahe. Renate Burtscher hat die beiden Musical-Stars, die auch schon in anderen Produktionen in Wien zu erleben waren, in den "Ö1 Klassik-Treffpunkt" eingeladen. In die Theaterwelt des 18. Jahrhunderts und in die Entstehungsgeschichte von Mozarts "Zauberflöte" samt einigen Gefühlswirren führt das neue Musical, zu dem Christian Struppeck das Buch verfasste und das Stephen Schwartz mit Musik und Liedtexten versah. Nach ihrer Musical-Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München und an der Royal Academy of Music in London wurde die deutsch-serbische Sängerin Milica Jovanovic ans Staatstheater am Gärtnerplatz in München engagiert. Nach fünf Jahren als Ensemble-Mitglied reüssierte die Musical-Sängerin als Solistin in verschiedenen Produktionen wie z.B. Sound of Music, Show Boat oder Evita in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Erfolge bei Gesangswettbewerben konnte Milica Jovanovic ebenfalls immer wieder verbuchen. Bereits während seiner Studienzeit am Konservatorium der Stadt Wien und am Lee Strasberg Theatre Institute New York trat der in Frankfurt geborene Künstler Mark Seibert im Raimund Theater in Wien auf, die Rolle des Emanuel Schikaneder ist bereits die fünfte an diesem Haus. Einen nachhaltigen Erfolg bescherte Mark Seibert die Verkörperung des Todes in "Elisabeth", den er von 2012-2014 in Wien und danach auch bei einer Tournee in China sowie Deutschland spielte. Parallel dazu war Mark Seibert als Jesus in "Jesus Christ Superstar" in Bonn zu erleben, 2015 als Fürsterzbischof Colloredo in "Mozart!" (Wien) sowie im "Tanz der Vampire" im Theater des Westens (Berlin). In die Welt des Musicals entführen Sie im heutigen Ö1 Klassik-Treffpunkt, live aus dem RadioCafe, Renate Burtscher und ihre Gäste Milica Jovanovic und Mark Seibert. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renate Burtscher Gäste: Gäste: Milica Jovanovic (Sängerin), Mark Seibert (Musicaldarsteller)

