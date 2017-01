RTS Un 21:00 bis 21:45 Sonstiges Chicago med Au milieu du désordre USA 2016 Untertitel Merken Les docteurs Rhodes et Downey se disputent sur le traitement à faire suivre à un patient ayant souffert de divers problèmes de santé, dont certains seraient liés à des ennuis cardiaques... D'autres problèmes se profilent à l'horizon avec l'arrivée aux urgences d'un homme blessé à la jambe, d'une patiente mordue par son propre chien et pour couronner le tout, la visite surprise d'une commission d'experts pour évaluer l'hôpital... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Gehlfuss (Dr. Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Colin Donnell (Dr. Connor Rhodes) Brian Tee (Dr. Ethan Choi) Marlyne Barrett (Maggie Lockwood) Originaltitel: Chicago Med Regie: Ami Canaan Mann Drehbuch: Eli Talbert