RTS Deux 11:30 bis 12:20 Sonstiges Les routes de l'impossible Surinam: Pour une poignée d'or F Stereo Merken Au Surinam, la forêt amazonienne est omniprésente, rendant difficile la construction de routes. Ce sont les fleuves qui servent à transporter matériel et humains. Dans des conditions souvent dantesques et dangereuses. On suit un chercheur d'or, et d'autres le long de leurs périples. Pannes, problèmes viennent rythmer et dynamiser le récit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les routes de l'impossible Regie: Paul Comiti, David Geoffrion